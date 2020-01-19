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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz TerziKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 82 Mendy), Madinda, Süleyman Olgun (Dk. 89 Kone), İshak Çakmak (Dk.

19.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:18Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aktepe
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 82 Mendy), Madinda, Süleyman Olgun (Dk. 89 Kone), İshak Çakmak (Dk. 46 Burak Aydın), Dialiba, Bokila
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 46 Melih Ağa), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, Furgan Polat (Dk. 65 Tolga Yakut), Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Dk. 78 Onur Bayramoğlu)
Gol: Dk. 88 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 90+5 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 39 Samet Akaydın, Dk. 71 Madinda (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Keçiörengücü, 22. dakikada Süleyman Olgun ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Gökhan Memişoğlu, Süleyman Olgun, Ramazan Keleş, Korkut, Spor

Kaynak: AA

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