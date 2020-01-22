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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

22.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:24Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
24 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor- : Yasin Kol
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Turgut Doman
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge
19.00 Altay-İstanbulspor: Burak Şeker
26 Ocak Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ramazan Keleş
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: Sarper Barış Saka
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor-Boluspor: Emre Malok
27 Ocak Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu: Cihan Aydın

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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