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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Cemal AlpayOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek (Dk. 90+2 Todorovic), Mertan Caner Öztürk (Dk.

25.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:58Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Cemal Alpay
Osmanlıspor: Ahmet Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan , Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek (Dk. 90+2 Todorovic), Mertan Caner Öztürk (Dk. 88 Okan Deniz), Erdem Çetinkaya (Dk. 57 Barış Zeren)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 84 Madinda), Cem Ekinci (Dk. 86 Mendy), İshak Çakmak, Burak Aydın, Dialiba, Bokila (Dk. 89 Kone)
Kırmızı kart: Dk. 76 Halil İbrahim Esen (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Yiğit, Dk. 45 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Dk. 36 Uğur Utlu, Dk. 75 Bokila (Keçirörengücü)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü, 0-0 berabere kaldı.

İbrahim Esen, Çankaya, Eyüp, Spor

Kaynak: AA

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