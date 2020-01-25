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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Gökhan BarcınAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 81 Kerim Avcı), Adamu, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 83 Yasin Palaz), Putsila (Dk.

25.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:16Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Gökhan Barcın
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 81 Kerim Avcı), Adamu, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 83 Yasin Palaz), Putsila (Dk. 71 Leandrinho), Paixao
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington, Atchom, Ali Dere, Zafer Şensoy (Dk. 72 İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Eslem Öztürk (Dk. 61 Issah), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Kağan Miray Bağış), Cajic, Diouf
Gol: Dk. 7 Yılmaz Özeren (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45 Kappel (Altay), Dk. 89 Atchom (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Altay, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takip ettiği müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Erhan Kartal, Burak Şeker, Ali Tuna, Bornova, Spor

Kaynak: AA

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