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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin TuğralAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk.

26.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:54Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul
Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), Poepon, Sincere (Dk. 60 Delarge), Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Goller: Dk. 22 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 86 Delarge, Dk. 90+6 Burak Bekaroğlu (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Halilovic, Dk. 41 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 55 Dibba, Dk. 89 Volkan Şen (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mehmet Akyüz, Okan Alkan, Volkan Şen, Spor

Kaynak: AA

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