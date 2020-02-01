Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe Devrim Taşkaya
Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Önal, Ali Can Alp
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk.85 Devrim Taşkaya), Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, İshak Çakmak, Burak Aydın, Cem Ekinci, Madinda (Dk. 76 Uğur Utlu), Dialiba, Bokila (Dk. 74 Kone)
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Sinan Kurt, Erkan Zengin (Dk. 90+3 Vedat Bora), Aosman, Carayol (Dk. 46 Berk Yıldız), Diba (Dk. 81 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 51 Aosman, Dk. 79 Erdi Dikmen (Kendi kalesine), Dk. 90 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 57 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
Sarı Kart: Dk. 75 Berk Yıldız, Dk. 90+3 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 88 Burak Aydın (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
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, Erdi Dikmen
, Spor Kaynak: AA