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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Hakan KarabalcıkAltınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 72 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk.

02.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:47Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 72 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 80 Burak İnce), Onur Taha Takır
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Ergin Keleş, Burhan Eşer, Cikalleshi (Dk. 75 Hadzic), Kadir Keleş (Dk. 65 Muhammet Reis), Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 65 Tolga Ünlü)
Goller: Dk. 6 Metehan Mimaroğlu, Dk. 57 Kemal Rüzgar (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 28 Aykut Çeviker, Dk. 56 Rotman (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Akhisarspor'u 2-0 yendi.
İzmir temsilcisinde bir grup altyapı oyuncusu tarafından Elazığ'ın plaka numarasına atfen karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya atılan oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

Berkay Samancı, Yasin Ozan, Bornova, Spor

Kaynak: AA

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