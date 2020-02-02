Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Mehmet Ali Akkor
Ekol Hastanesi Balıkesirspor
: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Dk. 63 Abdulkadir Kayalı), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Aly Male, Kethevoama (Dk. 83 Andusic), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Emirhan Çakır)
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Yaser Hacımustafaoğlu), Putsila, Paixao, Kerim Avcı (Dk. 67 Martires), Adamu, Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Turgut Doğan Şahin (Dk. 74 Tatos)
Sarı kartlar: Dk. 15 Batuhan İşçiler, Dk. 31 Hodzic, Dk. 71 Rahmi Anıl Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 26 Putsila, Dk. 64 Özgür Özkaya (Altay)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Altay 0-0 berabere kaldı.