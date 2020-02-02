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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Kutluhan Bilgiç, Erkan Akbulut, Gökmen BaltacıBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Anıl Karaer (Dk. 83 Ali Akman), Sedat Dursun, Onur Atasayar, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Burak Kapacak, Serdar Gürler, Traore (Dk.

02.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:02Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Erkan Akbulut, Gökmen Baltacı
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Anıl Karaer (Dk. 83 Ali Akman), Sedat Dursun, Onur Atasayar, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 46 Emirhan ), Burak Kapacak, Serdar Gürler, Traore (Dk. 76 Recep Aydın), Kubilay Kanatsızkuş
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 73 Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Onur Atasayar
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tayfur Bingöl, Dk. 84 Serdar Özkan, Dk. 90+4 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 69 Furkan Balaban, Dk. 83 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 84 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Tayfur Bingöl, Ali Akman, Aydoğan, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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