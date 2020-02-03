Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington
, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)
Goller: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor), 90+3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 36 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 50 Akabueze, Dk. 80 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.