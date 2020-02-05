Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

05.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:04Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük- : Yasin Kol
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Eskişehirspor-Altınordu: Emre Malok
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Kadir Sağlam
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Caner Ak
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor: Alper Çetin
19.00 Altay-Boluspor: Erkan Özdamar
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:46:34