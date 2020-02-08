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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Volkan Şen (Dk. 84 Berk Yıldız), Okan Alkan, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk.

08.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:02Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Volkan Şen (Dk. 84 Berk Yıldız), Okan Alkan, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 90+1 Kosecki), Rassoul
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Eren Keleş (Dk. 57 Ahmet Dereli), Mehmet Sedef, Bagayoko (Dk. 72 Mustafa Sami Can Keskin), Diop, Furkan Özçal (Dk. 57 Eze), Hakan Çinemre, Özkan Taştemur, Savaş Polat, Roni
Goller: Dk. 3 Dibba, Dk. 39 ve 55 Aosman, DK. 90+4 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 73 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Traore, Dk. 45 Dibba, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 79 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 50 Bagayoko, Dk. 57 İrfan Can Eğribayat, Dk. 69 Hakan Çinemre (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, derbi maçta Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mehmet Akyüz, Berk Yıldız, Okan Alkan, Spor

Kaynak: AA

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