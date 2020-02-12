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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

12.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:04Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu- : Murat Erdoğan
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

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