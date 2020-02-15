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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet YumakHatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Barbosa), Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk.

15.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:08Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak
Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Barbosa), Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Yusuf Abdioğlu, Popov
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Ergin Keleş, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bjarnason (Dk. 87 Musa Nizam), Erhan Çelenk (Dk. 82 Çekdar Orhan)
Goller: Dk. 7 ve Dk. 78 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 10 Onur Ayık, Dk. 42 Erhan Çelenk, Dk. 44 Bjarnason (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Rotman, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 90 Çekdar Orhan, Dk. 90 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 79 Sadi Karaduman, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 90+3 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinden) (Hatayspor)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Birincioğlu, Mirkan Aydın, Antakya, Spor

Kaynak: AA

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