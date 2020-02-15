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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal ElmasBoluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cimali Bişi, Bilal Kısa (Dodo), Arif Morkaya (Dk. 90+1 Melih Okutan), Halilovic, Dzon (Dk.

15.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:48Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cimali Bişi, Bilal Kısa (Dodo), Arif Morkaya (Dk. 90+1 Melih Okutan), Halilovic, Dzon (Dk. 76 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Nouri (Dk. 79 Mücahit Can Akçay), Glumac, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Hasic), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal
Goller: Dk. 44 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 85 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Arif Morkaya, Dk. 25 Dzon, Dk. 45 Kidric, Dk. 58 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 Halilovic (Boluspor), Dk. 53 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Boluspor ile Cesar Grup Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Boluspor yedek kulübesinde bulunan ve hakemin kararına tepki gösteren yardımcı antrenör Uğur Okur, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Kutluhan Bilgiç, Melih Okutan, Arif Morkaya, Spor

Kaynak: AA

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