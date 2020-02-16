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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk.

16.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:16Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Aktepe
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri), Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci), Adamu, Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos), Paixao, Leandrinho
Goller: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kappel, Dk. 39 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Leandrinho (Altay), Dk. 39 Bokila, Dk. 90+1 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altay'ı 2-0 yendi.

Mehmet Yıldırım, Süleyman Olgun, Cihan Can, Korkut, Spor

Kaynak: AA

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