Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

19.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:04Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 12:50:14