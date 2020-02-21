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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal MaviOsmanlıspor: Castanero, Beykan Şimşek (Dk. 81 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz), Ayuk, Barış Zeren, Todorovic (Dk.

21.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:28Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Osmanlıspor: Castanero, Beykan Şimşek (Dk. 81 Erdem ), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan , Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz), Ayuk, Barış Zeren, Todorovic (Dk. 90 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Ali Keten), Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, (Dk. 72 Hüseyin Çolak), Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Dk. 69 Mehmet Boztepe), Ali Özgün
Goller: Dk. 46 Halil İbrahim Esen, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 90+4 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Ercan Çoşkun (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

İbrahim Esen, Çetinkaya, Çankaya, Spor

Kaynak: AA

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