Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran EraslanCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk.

22.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:02Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Cihan Can, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 73 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda (Dk. 65 Hüsamettin Tut), Dialiba, Bokila (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)
Goller: Dk. 45+1 Akabueze, Dk. 81 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 63 Samet Akaydin (Keçiörengücü), Dk. 67 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Süzen, Ümraniye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:24:28