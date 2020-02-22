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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem ÖzbayAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Tolga Ünlü, Bjarnason (Dk. 46 Muhammet Reis), Erhan Çelenk (Dk. 81 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Burhan Eşer (Dk.

22.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:41Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Tolga Ünlü, Bjarnason (Dk. 46 Muhammet Reis), Erhan Çelenk (Dk. 81 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Burhan Eşer (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Cikalleshi
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Emeghara (Dk. 72 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 65 Engin Bekdemir), Ndao, Sobiech (Dk. 81 Ahmet Aras)
Goller: Dk. 11 Emeghara, Dk. 29 Sobiech (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bülent Cevahir, Dk. 24 Yalçın Ayhan, Dk. 87 Sabo, Dk. 90+1 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yendi.

Gökhan Değirmenci, Muhammet Reis, Spor

Kaynak: AA

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