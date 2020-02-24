Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içi oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
14.00 Hatayspor- Osmanlıspor
: Emre Malok
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak
16.30 Akhisarspor-Giresunspor: Caner Ak
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yiğit Arslan
27 Şubat Perşembe:
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Murat Erdoğan
19.00 Bursaspor-Altay: Burak Şeker