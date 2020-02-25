Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin TetikHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 72 Quali), Selim Ilgaz (Dk. 83 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk.

25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 72 Quali), Selim Ilgaz (Dk. 83 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ
Osmanlıspor: Castanero, Ali Eren İyican, Ayuk, Beykan Şimşek, Todorovic (Dk. 63 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık (Dk. 84 Yiğit Kotan), Barış Zeren (Dk. 17 Okan Deniz)
Gol: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mesut Çaytemel, Dk. 61 Kubilay Sönmez, Dk. 69 Alican Özfesli, Dk. 76 Rahman Buğra Çağıran (Yedek kulübesi), Dk. 90 Gökhan Karadeniz (Yedek kulübesi) (Hatayspor), Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 63 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında lider Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Antakya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:41:24