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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:24Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 Şubat Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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