Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 78 Delarge), Kidric (Dk.

27.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:15Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay

: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 78 Delarge), Kidric (Dk. 46 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Foxi, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 81 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdülkadir Kayalı), Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 46 Ezeh), Mrsic
Goller: Dk. 17 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 63. Kubilay Türk Yılmaz (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Hodzic, Dk. 45 Anıl Taşdemir, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Mustafa Durak, Dk. 69 Emre Öztürk (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın 67. dakikasında bir pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü.

Gökhan Sazdağı, Emre Öztürk , Boluspor, Bolu, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 20:56:57