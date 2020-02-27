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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Ali Can AlpBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Kubilay Kanatsızkuş, Traore (Dk. 73 Onur Atasayar), Serdar Özkan (Dk. 29 Recep Aydın), Seleznov (Dk.

27.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:20Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Ali Can Alp
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Kubilay Kanatsızkuş, Traore (Dk. 73 Onur Atasayar), Serdar Özkan (Dk. 29 Recep Aydın), Seleznov (Dk. 88 Ali Akman)
Altay: Cihan Topaloğlu, Yasin Palaz (Dk. 81 Cenk Özkaçar), Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Putsila, Yılmaz Özeren, Tatos (Dk. 62 Kerim Avcı), Kappel, Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Leandrinho), Paixao
Goller: Dk. 25 Putsila, Dk. 30 Paixao (Altay), Dk. 40 Seleznov, Dk. 56 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kappel, Dk. 50 Putsila, Dk. 63 Turgut Doğan Şahin (Altay), Dk. 63 Seleznov, Dk. 85 Burak Altıparmak (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Mustafa Fehmi Kubilay, Burak Altıparmak, Burak Şeker, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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