Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Mücahit Can Akçay
), Nouri, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Mujan), Akabueze, Gimbert (Dk. 86 Timur Temeltaş)
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak (Dk. 79 Traore), Cüneyt Köz, Diarra, Anıl Karaer, Tayfur Bingöl, Shehu, Selçuk Şahin, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Ali Akman), Seleznov (Dk. 67 Recep Aydın)
Goller: Dk. 6 Shehu (Bursaspor), Dk. 70 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Shehu (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 90+2 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 45+2 Burak Altıparmak, Dk. 79 Kerem Can Akyüz (Kulübede) (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.