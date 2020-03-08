Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet YıldırımAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk.
08.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:37
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 76 Muhammet Reis), Cikalleshi
Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 56 Okan Deniz), Todorovic, Mertan Caner Öztürk (Dk. 62 Batuhan Yılmaz)
Goller: Dk. 42 Cikalleshi, Dk. 52 Ergin Keleş, Dk. 74 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 72 Blagojevic (Penaltıdan), Dk. 87 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mehmet Yiğit, Dk. 84 Todorovic (Osmanlıspor), Dk. 30 Bjarnason, Dk. 62 Vrsajevic, Dk. 72 Cikalleshi (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yendi.
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 76 Muhammet Reis), Cikalleshi
Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 56 Okan Deniz), Todorovic, Mertan Caner Öztürk (Dk. 62 Batuhan Yılmaz)
Goller: Dk. 42 Cikalleshi, Dk. 52 Ergin Keleş, Dk. 74 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 72 Blagojevic (Penaltıdan), Dk. 87 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mehmet Yiğit, Dk. 84 Todorovic (Osmanlıspor), Dk. 30 Bjarnason, Dk. 62 Vrsajevic, Dk. 72 Cikalleshi (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: TFF 1. Lig
Etiketler : Kadir Keleş, Musa Nizam, Spor
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