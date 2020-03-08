Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan ÜrünAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk.
08.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:23
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Yasin Ozan)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Glumac, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Nouri, Timur Temeltaş (Dk. 89 Erdem Seçgin), Gimbert (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Akabueze, Gomis (Dk. 56 Mujan)
Goller: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 58 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 90+2 Burak İnce (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammed Mert, Dk. 40 Sinan Osmanoğlu, Dk. 72 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Ali Yaşar, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu), Dk. 39 Timur Temeltaş, Dk. 43 Gökhan Süzen, Dk. 68 Glumac, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yendi.
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Yasin Ozan)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Glumac, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Nouri, Timur Temeltaş (Dk. 89 Erdem Seçgin), Gimbert (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Akabueze, Gomis (Dk. 56 Mujan)
Goller: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 58 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 90+2 Burak İnce (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammed Mert, Dk. 40 Sinan Osmanoğlu, Dk. 72 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Ali Yaşar, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu), Dk. 39 Timur Temeltaş, Dk. 43 Gökhan Süzen, Dk. 68 Glumac, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: TFF 1. Lig
Etiketler : Sinan Osmanoğlu, Kerim Alıcı, Bornova, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Spor
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir