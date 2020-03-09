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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

09.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:44
Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Boluspor- Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

Kaynak: AA

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Futbol: TFF 1. Lig
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adanaspor, Futbol, Spor
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