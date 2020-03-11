Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük- Altay : Caner Ak
19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük- Altay : Caner Ak
19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: Yasin Kol
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor: Turgut Doman
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor
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