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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin TetikGiresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk.

11.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:48
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk. 80 Alpay Koçaklı)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra), Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)
Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Muhammed Bayır, Oğuz Terzi, Giresun, Spor

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