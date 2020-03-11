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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğluİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk.

11.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:26
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)
Sarı kart: Dk. 79 Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.
Maçtan önce her iki takım oyuncularına ve teknik ekiplerine, koronavirüs önlemi amacıyla saha görevlileri tarafından kolonya ikram edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Uygar Mert Zeybek, Rıdvan Şimşek, Berkay Şahin, Esenyurt, Spor

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