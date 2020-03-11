Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan BarcınAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan), Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone), Erkan Zengin (Dk.
11.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:30
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan Barcın
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan), Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone), Erkan Zengin (Dk. 61 Kosecki), Volkan Şen, Traore, Mehmet Akyüz, Pa Dibba
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 64 Burhan Eşer), Onur Ayık (Dk. 90+1 Aykut Çeviker), Rotman, Cikalleshi (Dk. 90+1 Muhammet Reis)
Goller: Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 54 Onur Ayık, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor), Dk. 49 Volkan Şen, Dk. 90+2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Arslan Kuru, Dk. 67 Bjarnason, Dk. 80 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 66 Kosecki (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan Barcın
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan), Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone), Erkan Zengin (Dk. 61 Kosecki), Volkan Şen, Traore, Mehmet Akyüz, Pa Dibba
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 64 Burhan Eşer), Onur Ayık (Dk. 90+1 Aykut Çeviker), Rotman, Cikalleshi (Dk. 90+1 Muhammet Reis)
Goller: Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 54 Onur Ayık, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor), Dk. 49 Volkan Şen, Dk. 90+2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Arslan Kuru, Dk. 67 Bjarnason, Dk. 80 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 66 Kosecki (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hakan Ceylan, Okan Alkan, Spor
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