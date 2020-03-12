Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Osmanlı Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora ÖzkaraOsmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk.
12.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:44
Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora Özkara
Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk. 69 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Todorovic, Mertan Caner Öztürk
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 90+2 Erdal Akdarı), Alperen Kocabaş, Metehan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Hasan Ulaş Uyğur)
Goller: Dk. 38 Mete Kaan Demir (Eskişehirspor), Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Halil İbrahim Esen, Dk. 45+3 Okan Deniz, Dk. 51 Beykan Şimşek, Dk. 58 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 9 İbrahim Halil Öner, Dk. 86 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora Özkara
Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk. 69 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Todorovic, Mertan Caner Öztürk
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 90+2 Erdal Akdarı), Alperen Kocabaş, Metehan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Hasan Ulaş Uyğur)
Goller: Dk. 38 Mete Kaan Demir (Eskişehirspor), Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Halil İbrahim Esen, Dk. 45+3 Okan Deniz, Dk. 51 Beykan Şimşek, Dk. 58 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 9 İbrahim Halil Öner, Dk. 86 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Esen, Bora Füzesi, Okan Deniz, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı