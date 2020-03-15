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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür ErtemAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Dk. 70 Vrsajevic), Cocalic, Musa Nizam, Rotman, Erhan Çelenk, Onur Ayık (Dk. 90 Eray Ataseven), Bjarnason, Ergin Keleş (Dk.

15.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:00
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür Ertem
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Dk. 70 Vrsajevic), Cocalic, Musa Nizam, Rotman, Erhan Çelenk, Onur Ayık (Dk. 90 Eray Ataseven), Bjarnason, Ergin Keleş (Dk. 70 Burhan Eşer), Cikalleshi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Obertan, Sissoko, Hamroun (Dk. 21 Emrah Başsan-Dk. 39 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 84 Pote)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 36 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Tolga Ünlü, Dk. 73 Onur Ayık (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Tolga Ünlü, Onur Ayık, Spor

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