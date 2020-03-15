Futbol: TFF 1. Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin AltayOsmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), Batuhan Yılmaz (Dk.
15.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:08
Stat: Osmanlı
Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay
Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya , Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya ), Batuhan Yılmaz (Dk. 82 Okan Deniz), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 68 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Rusescu), Landel, Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 68 Milinkovic)
Goller: Dk. 63 Numan Çürüksu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 80 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90+2 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Özgür Can Özcan, Dk. 44 Muhammed Bayır, Dk. 74 Landel (Giresunspor), Dk. 61 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay
Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya , Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya ), Batuhan Yılmaz (Dk. 82 Okan Deniz), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 68 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Rusescu), Landel, Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 68 Milinkovic)
Goller: Dk. 63 Numan Çürüksu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 80 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90+2 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Özgür Can Özcan, Dk. 44 Muhammed Bayır, Dk. 74 Landel (Giresunspor), Dk. 61 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Gökhan Memişoğlu, İbrahim Esen, Çetinkaya, Çankaya, Spor
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