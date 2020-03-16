Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem ÖzbayAltınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk.
16.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:16
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem Özbay
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner), Ali Yaşar, Metehan Mimaroğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Ekol Hastanesi Balıkesirspor : Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Malle (Dk. 90 Andusic), Foxi (Dk. 90 Kağan Kayalı), Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 71 Abdülkadir Kayalı), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Mrsic
Goller: Dk. 30 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Dk. 80 Ali Rahmi Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 77 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem Özbay
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner), Ali Yaşar, Metehan Mimaroğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Ekol Hastanesi Balıkesirspor : Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Malle (Dk. 90 Andusic), Foxi (Dk. 90 Kağan Kayalı), Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 71 Abdülkadir Kayalı), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Mrsic
Goller: Dk. 30 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Dk. 80 Ali Rahmi Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 77 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Berkay Samancı, Balıkesirspor, Bornova, Spor
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