Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Eskişehir Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Dk. 72 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Dk. 46 Metehan Altunbaş), İbrahim Halil Öner (Dk.
16.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:24
Stat: Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş , Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Dk. 72 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Dk. 46 Metehan Altunbaş), İbrahim Halil Öner (Dk. 80 Doğukan Ünal), Kıvanç Karakaş, Cemali Sertel
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Mehmet Uslu, Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Erkan Zengin, Volkan Şen (Dk. 59 Berk Yıldız), Traore, Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç, Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Tayyip Talha Sanuç
Goller: Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor), Dk. 49 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 62 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Dk. 62. Erkan Zengin (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 59 Kıvanç Karakaş, Dk. 70 Alperen Kocabaş, Dk. 88 Erdal Akdar, Dk. 90+3 Cemali Sertel (Eskişehirspor), Dk. 45 Tarık Çamdal, Dk. 89 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş , Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Dk. 72 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Dk. 46 Metehan Altunbaş), İbrahim Halil Öner (Dk. 80 Doğukan Ünal), Kıvanç Karakaş, Cemali Sertel
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Mehmet Uslu, Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Erkan Zengin, Volkan Şen (Dk. 59 Berk Yıldız), Traore, Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç, Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Tayyip Talha Sanuç
Goller: Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor), Dk. 49 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 62 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Dk. 62. Erkan Zengin (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 59 Kıvanç Karakaş, Dk. 70 Alperen Kocabaş, Dk. 88 Erdal Akdar, Dk. 90+3 Cemali Sertel (Eskişehirspor), Dk. 45 Tarık Çamdal, Dk. 89 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekrem Kılıçarslan, İbrahim Halil, Kocabaş, Spor
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