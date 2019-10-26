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"Futbol: TFF 1. Lig" başlıklı haberimizde Adanaspor kalecisi "Karacic" için sehven Balıkesirspor...

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat ŞenerBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk.

26.10.2019 19:34
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat Şener
Balıkesirspor : Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı ), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Celal Emir Dede)
Adanaspor: Karacic, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Ahmet Dereli, Eren Keleş (Dk. 41 Marvin Sinan Büyüksakarya), Utku Şen (Dk. 69 Özkan Taştemur), Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 6 İrfan Can Eğribayat), Renan Souza
Goller: Dk. 14 Okan Alkan, Dk. 22 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 59 Mrsic (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 4 Karacic (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 51 Serdar Bingöl, Dk. 86 Ahmet Dereli (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, evinde karşılaştığı Adanaspor'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Adanaspor kalecisi Karacic, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart sonrası Adanaspor'da Furkan Özçal oyundan alınırken, yerine kaleci İrfan Can Eğribayat dahil oldu.

Balıkesirspor, Okan Alkan, Balıkesir, Kayalı, Spor

Kaynak: AA

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