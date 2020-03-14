"Futbol: TFF 1. Lig" başlıklı haberimizin spotunda sehven yer alan "Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1"...
Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.
14.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:42
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Bursaspor : Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak), Seleznov
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya), Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak
Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Bursaspor-Boluspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Bursaspor : Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak), Seleznov
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya), Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak
Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Bursaspor-Boluspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Selçuk Şahin, Recep Aydın, Bursaspor, Bursa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok