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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı.

19.08.2019 22:58 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı.
Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, evindeki karşılaşmada Bursaspor'a 3-1 üstünlük kurdu.
İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Menemenspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1
Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0
Osmanlıspor-Boluspor: 2-1
Hatayspor- Altınordu: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 2-2
Altay-Ümraniyespor: 1-3
Akhisarspor-Adanaspor: 1-0
Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
Ligin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1. FATİH KARAGÜMRÜK1 1 - - 3 1 2 3
2. ÜMRANİYESPOR1 1 - - 3 1 2 3
3. ADANA DEMİRSPOR1 1 - - 2 0 2 3
4. MENEMENSPOR1 1 - - 2 0 2 3
5. OSMANLISPOR1 1 - - 2 1 1 3
6. AKHİSARSPOR1 1 - - 1 0 1 3
7. HATAYSPOR1 1 - - 1 0 1 3
8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 1 - 2 2 0 1
9. İSTANBULSPOR1 - 1 - 2 2 0 1
10. KEÇİÖRENGÜCÜ1 -1 - 1 1 0 1
11. BOLUSPOR1 - -1 1 2 -1 0
12. ADANASPOR1 - - 1 0 1 -1 0
13. ALTINORDU1- - 1 0 1 -1 0
14. ALTAY1 - - 1 1 3 -2 0
15. BURSASPOR1 - - 1 1 3 -2 0
16. BALIKESİRSPOR1 - - 1 0 2 -2 0
17. GİRESUNSPOR1 - - 1 0 2 -2 0
18. ESKİŞEHİRSPOR1 - 1 - 1 1 0 -5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
2. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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