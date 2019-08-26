Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de ikinci hafta sona ererken Ümraniyespor attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.
Ligin ikinci haftası İstanbul'da İstanbulspor ile Altay arasında oynanan maçla tamamlandı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Sezona galibiyetle başlayan Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Ümraniyespor, ikinci haftayı da 3 puanla kapattı. İlk haftayı lider geçen Fatih Karagümrük, averajla Hatayspor ve Ümraniyespor'un gerisine düştü.
Averajları 5 olan iki takımdan Ümraniyespor, attığı gol sayısına göre rakibini geçerek haftayı lider kapattı.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Boluspor- Adana
Demirspor: 0-0
Keçiörengücü-Osmanlıspor: 1-0
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Altınordu-Fatih Karagümrük: 1-2
Ümraniyespor-Giresunspor: 4-1
Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor: 0-4
Bursaspor-Akhisarspor: 2-1
Adanaspor-Eskişehirspor: 3-2
İstanbulspor-Altay: 2-2
Puan durumu
Ligin 2. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|2.
|HATAYSPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|6.
|ADANASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|7.
|AKHİSARSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|8.
|OSMANLISPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9.
|BURSASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|10.
|BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|12.
|İSTANBULSPOR
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|13.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.
|BOLUSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|15.
|ALTAY
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|16.
|ALTINORDU
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|17.
|GİRESUNSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|-5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.
Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Stat belli değil)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)