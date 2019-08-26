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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de ikinci hafta sona ererken Ümraniyespor attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.

26.08.2019 22:40 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de ikinci hafta sona ererken Ümraniyespor attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.
Ligin ikinci haftası İstanbul'da İstanbulspor ile Altay arasında oynanan maçla tamamlandı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Sezona galibiyetle başlayan Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Ümraniyespor, ikinci haftayı da 3 puanla kapattı. İlk haftayı lider geçen Fatih Karagümrük, averajla Hatayspor ve Ümraniyespor'un gerisine düştü.
Averajları 5 olan iki takımdan Ümraniyespor, attığı gol sayısına göre rakibini geçerek haftayı lider kapattı.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Boluspor- Adana Demirspor: 0-0
Keçiörengücü-Osmanlıspor: 1-0
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Altınordu-Fatih Karagümrük: 1-2
Ümraniyespor-Giresunspor: 4-1
Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor: 0-4
Bursaspor-Akhisarspor: 2-1
Adanaspor-Eskişehirspor: 3-2
İstanbulspor-Altay: 2-2
Puan durumu
Ligin 2. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1. ÜMRANİYESPOR2 2 0 0 7 2 5 6
2. HATAYSPOR2 2 0 0 5 0 5 6
3. FATİH KARAGÜMRÜK2 2 0 0 5 2 3 6
4. ADANA DEMİRSPOR2 1 1 0 2 0 2 4
5. KEÇİÖRENGÜCÜ2 1 1 0 2 1 1 4
6. ADANASPOR2 1 0 1 3 3 0 3
7. AKHİSARSPOR2 1 0 1 2 2 0 3
8. OSMANLISPOR2 1 0 1 2 2 0 3
9. BURSASPOR2 1 0 1 3 4 -1 3
10. BALIKESİRSPOR2 1 0 1 2 3 -1 3
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR2 1 0 1 2 4 -2 3
12. İSTANBULSPOR2 0 2 0 4 4 0 2
13. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2 0 1 1 3 4 -1 1
14. BOLUSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
15. ALTAY2 0 1 1 3 5 -2 1
16. ALTINORDU2 0 0 2 1 3 -2 0
17. GİRESUNSPOR2 0 0 2 1 6 -5 0
18. ESKİŞEHİRSPOR2 0 1 1 3 4 -1 -5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.
Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Stat belli değil)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana, Spor

Kaynak: AA

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