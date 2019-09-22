Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligin 5. haftasında Giresunspor
, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor
sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Cesar Grup Ümraniyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1
Osmanlıspor-Altınordu: 2-1
Altay-Keçiörengücü: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1
Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Akhisarspor-Hatayspor: 3-1
Puan durumu
Ligin 5. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|4
|10
|2.
|AKHİSARSPOR
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|3
|10
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|5
|2
|3
|0
|6
|1
|5
|9
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|3
|9
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|2
|3
|0
|3
|1
|2
|9
|6.
|BURSASPOR
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
|7.
|HATAYSPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|8.
|ALTAY
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|1
|8
|9.
|BALIKESİRSPOR
|5
|2
|1
|2
|6
|6
|0
|7
|10.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|5
|2
|1
|2
|6
|6
|0
|7
|11.
|OSMANLISPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|7
|12.
|İSTANBULSPOR
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|13.
|ADANASPOR
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
|14.
|ALTINORDU
|5
|1
|1
|3
|6
|6
|0
|4
|15.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|9
|-6
|4
|16.
|BOLUSPOR
|5
|0
|2
|3
|2
|6
|-4
|2
|17.
|GİRESUNSPOR
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|-6
|2
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|5
|1
|1
|3
|7
|10
|-3
|-2