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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

22.09.2019 21:34Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Cesar Grup Ümraniyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1
Osmanlıspor-Altınordu: 2-1
Altay-Keçiörengücü: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1
Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Akhisarspor-Hatayspor: 3-1
Puan durumu
Ligin 5. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------------------------------
1.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR5311106410
2.AKHİSARSPOR531163310
3.ADANA DEMİRSPOR52306159
4.FATİH KARAGÜMRÜK52307439
5.KEÇİÖRENGÜCÜ52303129
6.BURSASPOR53029909
7.HATAYSPOR52218538
8.ALTAY52216518
9.BALIKESİRSPOR52126607
10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR52126607
11.OSMANLISPOR521278-17
12.İSTANBULSPOR51319906
13.ADANASPOR512267-15
14.ALTINORDU51136604
15.EKOL GÖZ MENEMENSPOR511339-64
16.BOLUSPOR502326-42
17.GİRESUNSPOR5023511-62
18.ESKİŞEHİRSPOR5113710-3-2


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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