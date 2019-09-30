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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

30.09.2019 21:38Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor puanını 13'e çıkartarak liderliğe yükseldi.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 2-3
Hatayspor- Eskişehirspor : 1-0
Balıkesirspor-Giresunspor: 2-0
Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2
Altınordu-Adana Demirspor: 2-2
Puan durumu
Ligin 6. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP
1.AKHİSARSPOR641195413
2.BURSASPOR6402109112
3.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR6321117411
4.HATAYSPOR632195411
5.ADANA DEMİRSPOR624083510
6.BALIKESİRSPOR631286210
7.KEÇİÖRENGÜCÜ624042210
8.OSMANLISPOR631299010
9.FATİH KARAGÜMRÜK62319729
10.İSTANBULSPOR6231111019
11.ALTAY62319819
12.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR621367-17
13.ADANASPOR6132910-16
14.ALTINORDU61238805
15.EKOL GÖZ MENEMENSPOR6114411-74
16.BOLUSPOR602438-52
17.GİRESUNSPOR6024513-82
18.ESKİŞEHİRSPOR6114711-4-2
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
7. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: AA

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