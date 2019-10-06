Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'de sahasında Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Altay-Bursaspor: 2-1
Giresunspor-Akhisarspor: 1-0
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3
İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1
Balıkesirspor-Boluspor: 3-2
Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0
Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Puan durumu
Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|7
|4
|2
|1
|13
|8
|5
|14
|2.
|HATAYSPOR
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|3.
|BALIKESİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|3
|13
|4.
|AKHİSARSPOR
|7
|4
|1
|2
|9
|6
|3
|13
|5.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|3
|3
|1
|12
|8
|4
|12
|6.
|ALTAY
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|2
|12
|7.
|BURSASPOR
|7
|4
|0
|3
|11
|11
|0
|12
|8.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|2
|5
|0
|5
|3
|2
|11
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|7
|2
|4
|1
|8
|4
|4
|10
|10.
|İSTANBULSPOR
|7
|2
|4
|1
|12
|11
|1
|10
|11.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|3
|1
|3
|7
|7
|0
|10
|12.
|OSMANLISPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|10
|13.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|-6
|7
|14.
|ADANASPOR
|7
|1
|3
|3
|10
|12
|-2
|6
|15.
|ALTINORDU
|7
|1
|2
|4
|8
|9
|-1
|5
|16.
|GİRESUNSPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|13
|-7
|5
|17.
|BOLUSPOR
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|7
|1
|1
|5
|8
|14
|-6
|-2
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
8. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor
16.30 Boluspor-Giresunspor
19.00 Adanaspor-İstanbulspor
19.00 Altınordu-Altay
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor