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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.

06.10.2019 22:46Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'de sahasında Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Altay-Bursaspor: 2-1
Giresunspor-Akhisarspor: 1-0
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3
İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1
Balıkesirspor-Boluspor: 3-2
Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0
Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Puan durumu
Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
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1.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR7421138514
2.HATAYSPOR7421105514
3.BALIKESİRSPOR7412118313
4.AKHİSARSPOR741296313
5.FATİH KARAGÜMRÜK7331128412
6.ALTAY7331119212
7.BURSASPOR74031111012
8.KEÇİÖRENGÜCÜ725053211
9.ADANA DEMİRSPOR724184410
10.İSTANBULSPOR72411211110
11.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR731377010
12.OSMANLISPOR7313910-110
13.EKOL GÖZ MENEMENSPOR7214511-67
14.ADANASPOR71331012-26
15.ALTINORDU712489-15
16.GİRESUNSPOR7124613-75
17.BOLUSPOR7025511-62
18.ESKİŞEHİRSPOR7115814-6-2
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
8. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor
16.30 Boluspor-Giresunspor
19.00 Adanaspor-İstanbulspor
19.00 Altınordu-Altay
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor

Kaynak: AA

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