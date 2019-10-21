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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 8. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

21.10.2019 22:40Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 8. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Fatih Karagümrük evinde, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'de sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor, puanını 17'ye çıkartarak haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Akhisarspor- Eskişehirspor : 2-1
Hatayspor-Adana Demirspor: 2-1
Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Keçiörengücü-Balıkesirspor: 1-0
Boluspor-Giresunspor: 2-0
Adanaspor-İstanbulspor: 2-2
Altınordu-Altay: 0-3
Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: 2-0
Puan durumu
Ligin 8. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR8 5 2 1 12 6 6 17
2. AKHİSARSPOR8 5 1 2 11 7 4 16
3. FATİH KARAGÜMRÜK8 4 3 1 14 8 6 15
4. ALTAY8 4 3 1 14 9 5 15
5. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR8 4 2 2 14 10 4 14
6. KEÇİÖRENGÜCÜ8 3 5 0 6 3 3 14
7. BALIKESİRSPOR8 4 1 3 11 9 2 13
8. BURSASPOR8 5 0 3 13 12 1 12
9. İSTANBULSPOR8 2 5 1 14 13 1 11
10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR8 3 2 3 7 7 0 11
11. ADANA DEMİRSPOR8 2 4 2 9 6 3 10
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR8 2 2 4 5 11 -6 8
13. ADANASPOR8 1 4 3 12 14 -2 7
14. OSMANLISPOR8 3 1 4 9 12 -3 7
15. ALTINORDU8 1 2 5 8 12 -4 5
16. BOLUSPOR8 1 2 5 7 11 -4 5
17. GİRESUNSPOR8 1 2 5 6 15 -9 5
18. ESKİŞEHİRSPOR8 1 1 6 9 16 -7 -5
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
9. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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