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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

04.11.2019 21:36Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Bursaspor, sahasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sahasında Altay'ı 3-2 mağlup eden Hatayspor, puanını 20'ye çıkardı ve bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Sonuçlar
Hatayspor-Altay: 3-2
Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0
Adanaspor-Boluspor: 0-0
Akhisarspor-Adana Demirspor: 1-1
Keçiörengücü-Giresunspor: 0-0
Eskişehirspor- Osmanlıspor : 3-2
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Altınordu-İstanbulspor: 1-1
Bursaspor-Balıkesirspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR10 6 2 2 16 11 5 20
2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR10 5 2 3 18 11 7 17
3. BALIKESİRSPOR10 5 2 3 14 9 5 17
4. AKHİSARSPOR10 5 2 3 13 10 3 17
5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR10 5 2 3 11 8 3 17
6. FATİH KARAGÜMRÜK10 4 4 2 15 10 5 16
7. BURSASPOR10 6 1 3 15 13 2 16
8. ALTAY10 4 3 3 16 14 2 15
9. KEÇİÖRENGÜCÜ10 3 6 1 7 6 1 15
10. EKOL GÖZ MENEMENSPOR10 4 2 4 8 11 -3 14
11. ADANA DEMİRSPOR10 2 6 2 11 8 3 12
12. İSTANBULSPOR10 2 6 2 16 16 0 12
13. OSMANLISPOR10 4 1 5 13 16 -3 10
14. BOLUSPOR10 2 3 5 10 12 -2 9
15. GİRESUNSPOR10 2 3 5 9 16 -7 9
16. ADANASPOR10 1 5 4 12 17 -5 8
17. ALTINORDU10 1 3 6 9 17 -8 6
18. ESKİŞEHİRSPOR10 2 1 7 13 21 -8 -2

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
Maç programı
TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay-Fatih Karagümrük
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor
16.30 Boluspor-Bursaspor
19.00 Balıkesirspor-Altınordu

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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