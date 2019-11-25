Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu
, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Hatayspor'u 21'er puanı bulunan Cesar Grup Ümraniyespor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Giresunspor: 1-1
Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-3
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Bursaspor-Keçiörengücü: 1-0
Hatayspor-İstanbulspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
Osmanlıspor-Adana Demirspor: 2-3
Akhisarspor-Altay: 2-1
Altınordu-Boluspor: 2-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|12
|7
|3
|2
|17
|11
|6
|24
|2.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|12
|6
|3
|3
|21
|13
|8
|21
|3.
|AKHİSARSPOR
|12
|6
|3
|3
|15
|11
|4
|21
|4.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|6
|3
|3
|13
|9
|4
|21
|5.
|BURSASPOR
|12
|7
|2
|3
|17
|14
|3
|20
|6.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|12
|6
|2
|4
|11
|12
|-1
|20
|7.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|5
|4
|3
|18
|13
|5
|19
|8.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|12
|5
|3
|4
|14
|10
|4
|18
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|4
|6
|2
|9
|7
|2
|18
|10.
|ADANA DEMİRSPOR
|12
|3
|6
|3
|16
|13
|3
|15
|11.
|ALTAY
|12
|4
|3
|5
|17
|17
|0
|15
|12.
|GİRESUNSPOR
|12
|3
|4
|5
|12
|18
|-6
|13
|13.
|İSTANBULSPOR
|12
|2
|6
|4
|17
|19
|-2
|12
|14.
|BOLUSPOR
|12
|2
|4
|6
|11
|15
|-4
|10
|15.
|OSMANLISPOR
|12
|4
|1
|7
|16
|21
|-5
|10
|16.
|ALTINORDU
|12
|2
|4
|6
|11
|17
|-6
|10
|17.
|ADANASPOR
|12
|1
|6
|5
|13
|20
|-7
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|12
|3
|1
|8
|17
|25
|-8
|1
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
13. hafta programı
TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor
19.00 Adanaspor-Bursaspor
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay-Eskişehirspor
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor