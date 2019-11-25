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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

25.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:32Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde , sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Hatayspor'u 21'er puanı bulunan Cesar Grup Ümraniyespor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Giresunspor: 1-1
Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-3
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Bursaspor-Keçiörengücü: 1-0
Hatayspor-İstanbulspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
Osmanlıspor-Adana Demirspor: 2-3
Akhisarspor-Altay: 2-1
Altınordu-Boluspor: 2-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR12 7 3 2 17 11 6 24
2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR12 6 3 3 21 13 8 21
3. AKHİSARSPOR12 6 3 3 15 11 4 21
4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR12 6 3 3 13 9 4 21
5. BURSASPOR12 7 2 3 17 14 3 20
6. EKOL GÖZ MENEMENSPOR12 6 2 4 11 12 -1 20
7. FATİH KARAGÜMRÜK12 5 4 3 18 13 5 19
8. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR12 5 3 4 14 10 4 18
9. KEÇİÖRENGÜCÜ12 4 6 2 9 7 2 18
10. ADANA DEMİRSPOR12 3 6 3 16 13 3 15
11. ALTAY12 4 3 5 17 17 0 15
12. GİRESUNSPOR12 3 4 5 12 18 -6 13
13. İSTANBULSPOR12 2 6 4 17 19 -2 12
14. BOLUSPOR12 2 4 6 11 15 -4 10
15. OSMANLISPOR12 4 1 7 16 21 -5 10
16. ALTINORDU12 2 4 6 11 17 -6 10
17. ADANASPOR12 1 6 5 13 20 -7 9
18. ESKİŞEHİRSPOR12 3 1 8 17 25 -8 1
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
13. hafta programı
TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor
19.00 Adanaspor-Bursaspor
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay-Eskişehirspor
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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