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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.

02.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:44Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 13. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, lider Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Hatayspor, puanını 27'ye çıkartarak liderliğini devam ettirdi.
Haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile da zirve takibini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 4-0
Keçiörengücü-Altınordu: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: 2-0
Adanaspor-Bursaspor: 2-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-2
Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0
Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Altay-Eskişehirspor: 1-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: 0-1
Puan durumu
Ligin 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR13 8 3 2 18 11 7 27
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR13 7 3 3 15 9 6 24
3. BURSASPOR13 8 2 3 20 16 4 23
4. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR13 6 4 3 23 15 8 22
5. AKHİSARSPOR13 6 4 3 17 13 4 22
6. KEÇİÖRENGÜCÜ13 5 6 2 11 8 3 21
7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR13 6 3 4 13 14 -1 21
8. FATİH KARAGÜMRÜK13 5 4 4 18 17 1 19
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR13 5 3 5 14 11 3 18
10. ALTAY13 4 4 5 18 18 0 16
11. GİRESUNSPOR13 4 4 5 13 18 -5 16
12. İSTANBULSPOR13 3 6 4 21 19 2 15
13. ADANA DEMİRSPOR13 3 6 4 16 14 2 15
14. BOLUSPOR13 2 5 6 13 17 -4 11
15. OSMANLISPOR13 4 1 8 16 23 -7 10
16. ALTINORDU13 2 4 7 12 19 -7 10
17. ADANASPOR13 1 6 6 15 23 -8 9
18. ESKİŞEHİRSPOR13 3 2 8 18 26 -8 2
Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 9 puanı silinmiştir.
14. haftanın programı
Ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adana, Spor

Kaynak: AA

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