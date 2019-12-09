Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 14 9 3 2 21 11 10 30 2. AKHİSARSPOR 14 7 4 3 21 16 5 25 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 14 7 3 4 15 10 5 24 4. BURSASPOR 14 8 2 4 22 19 3 23 5. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 14 6 4 4 24 20 4 22 6. KEÇİÖRENGÜCÜ 14 5 7 2 12 9 3 22 7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 14 6 4 4 16 15 1 22 8. FATİH KARAGÜMRÜK 14 5 5 4 18 17 1 20 9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 14 5 4 5 14 11 3 19 10. GİRESUNSPOR 14 5 4 5 16 20 -4 19 11. ADANA DEMİRSPOR 14 4 6 4 17 14 3 18 12. ALTAY 14 4 5 5 18 18 0 17 13. İSTANBULSPOR 14 3 6 5 24 23 1 15 14. ALTINORDU 14 3 4 7 13 19 -6 13 15. OSMANLISPOR 14 4 2 8 16 23 -7 11 16. BOLUSPOR 14 2 5 7 13 20 -7 11 17. ADANASPOR 14 1 6 7 15 24 -9 9 18. ESKİŞEHİRSPOR 14 4 2 8 21 27 -6 5



TFF 1. Lig'de 14. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.Haftaya lider giren Hatayspor, Boluspor'u 3-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.SonuçlarTFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1Hatayspor-Boluspor: 3-0Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0Akhisarspor-İstanbulspor: 4-3Osmanlıspor-Altay: 0-0Altınordu-Adanaspor: 1-0Bursaspor-Giresunspor: 2-3Adana Demirspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 1-0Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: 1-1Puan durumuTFF 1. Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.15. hafta programı13 Aralık Cuma:19.00 Altay-Adana Demirspor14 Aralık Cumartesi:14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor15 Aralık Pazar:14.00 Keçiörengücü-Hatayspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor19.00 Altınordu-Bursaspor